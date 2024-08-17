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02:57, 17 августа 2024Мир

Самолет кандидата в вице-президенты США вернулся в аэропорт из-за чрезвычайной ситуации

Daily Beast: Boeing 737-800 Вэнса вернулся в Милуоки из-за чрезвычайной ситуации

Джей-Ди Вэнс. Фото: Carlos Barria / Reuters

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса экстренно вернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин в связи с чрезвычайной ситуацией на борту из-за неисправности дверного уплотнителя. Об этом написало издание Daily Beast со ссылкой на представителя Вэнса.

Представитель Вэнса Тейлор ван Кирк рассказала, что пилот сообщил о неисправности уплотнителя двери. После объявления чрезвычайной ситуации самолет Trump Force Two вернулся в Милуоки. После устранения неполадки воздушное судно продолжило следовать по запланированному маршрут в Цинциннати.

В публикации отмечается, что Вэнс летел на 22-летней модели Boeing 737-800.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел на борту следовавшего из Москвы в Самару Boeing 737–800 в среду, 14 августа.

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      Марина Совина
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