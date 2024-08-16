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09:27, 16 августа 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Москвы самолета пытались ослепить лазером в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Самару Boeing 737–800 в среду, 14 августа. Экипаж сообщил о попытке ослепления лазером зеленого цвета.

Отмечается, что информация была доведена до органов ФСБ, МВД и ПВО. Несмотря на произошедшее, посадка лайнера прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее самолет российской авиакомпании «РусЛайн» совершил посадку с угрозой задымления. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, выполнявшим рейс из Тамбова в Санкт-Петербург, во вторник, 13 августа.

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      Фариза Бацазова
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