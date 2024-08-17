Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:24, 17 августа 2024Россия

Сенатор рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

Сенатор Цеков: Россия удивила бойцов ВСУ высоким качеством дорог и порядком

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия удивила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоким качеством дорог и порядком. Об этом изданию NEWS.ru рассказал сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

По его словам, качество дорог в Курской области было на порядок выше, чем в Сумской. Цеков подчеркнул, что украинцам долгое время рассказывали о воровстве россиянами электрических чайников, туалетов и асфальта, однако вторжение ВСУ в Курскую область показало, какая Россия на самом деле.

«Они видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — сказал Цеков.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял замешательство журналистов из-за видео бойцов ВСУ в касках СС. Телеведущий Франсуа Шованси например, отметил, что подобное поведение украинских солдат ломает весь информационный образ Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Террориста, напавшего на «Крокус», просили выпустить из СИЗО. Адвокат ссылался на его тяжелое ранение

      Дочь ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ объяснила украинский паспорт отца

      В ФРГ рассказали о страдании жителей из-за санкций

      Стало известно об отказе США делиться с Украиной разведданными о целях в России

      «Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» в РПЛ

      В Киеве предрекли потерю важного союзника

      Захарова назвала сатанизмом решение Всеукраинского совета церквей в отношении УПЦ

      Сенатор рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

      В Совфеде объяснили желание бойцов ВСУ сдаваться в плен

      Маск предсказал массовый голод в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше