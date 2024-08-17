Сенатор Цеков: Россия удивила бойцов ВСУ высоким качеством дорог и порядком

Россия удивила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоким качеством дорог и порядком. Об этом изданию NEWS.ru рассказал сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

По его словам, качество дорог в Курской области было на порядок выше, чем в Сумской. Цеков подчеркнул, что украинцам долгое время рассказывали о воровстве россиянами электрических чайников, туалетов и асфальта, однако вторжение ВСУ в Курскую область показало, какая Россия на самом деле.

«Они видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — сказал Цеков.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял замешательство журналистов из-за видео бойцов ВСУ в касках СС. Телеведущий Франсуа Шованси например, отметил, что подобное поведение украинских солдат ломает весь информационный образ Киева.