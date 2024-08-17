Политик Филиппо высмеял замешательство журналистов из-за видео ВСУ в касках СС

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял замешательство журналистов из-за видео бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в касках СС, где они издевались над русским пожилым мужчиной. Об этом Филиппо написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Когда неожиданно во Франции на телестудии замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску, максимальное замешательство гарантировано!» — написал политик.

В частности, такую реакцию Филиппо вызвали слова одного из телеведущих Тома Мисраки, который понадеялся, что «солдаты ВСУ в любопытных касках не находятся на территории России». Его коллега Франсуа Шованси также резюмировал, что подобное поведение Киева ломает весь информационный образ страны.

15 августа было опубликовано видео, на котором атаковавшие Курскую область бойцы ВСУ в касках с нацистской символикой издевались над 74-летним пенсионером в городе Судже. Один из них окликнул пенсионера, назвал его «русским Иваном» и спросил, как тот поживает, а позже на немецком выкрикивал слова. Видео привело к большому скандалу и разлетелось в сети.