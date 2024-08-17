Соцсеть Х закрыла офис в Бразилии на фоне конфликта с властями из-за цензуры

Соцсеть Х сообщила о решении закрыть офис в Бразилии на фоне конфликта с властями по вопросу цензуры. Соответствующий пост появился в аккаунте Global Government Affairs.

Отмечается, что министр Верховного федерального суда Бразилии Александр де Мораес тайно пригрозил законным представителям соцсети в стране арестом, если компания откажется выполнить его требования относительно цензуры. В свою очередь, в ответ в X заявили о прекращении деятельности офиса на территории страны в целях обеспечения безопасности сотрудников.

«Мы глубоко опечалены тем, что нам пришлось принять это решение. Ответственность лежит исключительно на Александре де Мораесе. Его действия несовместимы с демократическим правительством. Бразильскому народу предстоит сделать выбор: демократия или Александр де Мораес», — говорится в сообщении.

В мае кабмин РФ назвал разблокировку социальной сети X преждевременной мерой из-за неудаления платформой запрещенных материалов.