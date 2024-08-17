Спикер Рады заявил о скором увеличении налогов на Украине

Спикер Верховной рады Стефанчук заявил о росте налогов на Украине осенью

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о скором увеличении налогов в стране — это должно произойти уже осенью. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

По его словам, военные нужды Киева финансируются из государственного бюджета, а остальные расходы финансируют «партнеры». Стефанчук подчеркнул, что сбор большего числа налогов является «элементарной математикой», обусловленной ситуацией на фронте.

«С учетом увеличения фронта и количества мобилизованных страна однозначно придет к вопросу увеличения налогов. Это может произойти уже с сентября этого года», — сказал спикер парламента.

Ранее депутат Верховной Рады Андрей Николаенко заявил, что средства, предназначенные для зарплат врачей и педагогов в декабре 2024 года, могут пойти на выплаты военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сентябре. Он также отметил, что рост налогов может привести к экономическому упадку.