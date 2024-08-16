В Раде допустили передачу военным зарплат врачей и педагогов

Депутат Рады Николаенко: зарплаты врачей и педагогов могут пойти на выплаты ВСУ

Средства, предназначенные для зарплат врачей и педагогов в декабре 2024 года, могут пойти на выплаты военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сентябре. Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Николаенко, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Кроме того, депутат подчеркнул, что даже принятие Радой законопроекта о повышении налогов в ближайшее время не приведет к тому, что на следующий день «прольется денежный дождь и Украина получит супермиллиарды». По его словам, рост налогов, наоборот, может привести к экономическому упадку.

Ранее первый зампред финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине дефицит бюджета на армию, по оценкам правительства, составляет около 500 миллиардов гривен. По его словам, международная помощь не сможет компенсировать эту дыру.

Перед этим министр финансов страны Сергей Марченко сообщал, что каждый день военного конфликта обходится Украине в 5,6 миллиарда гривен (около 12 миллиардов рублей). Он подчеркнул, что все имеющиеся на Казначейском счете средства направляются на сектор безопасности и обороны, что привело к предложению правительства повысить налоги.