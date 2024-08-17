Татьяна Бакальчук назвала абьюзивное поведение мужа причиной развода

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем — сооснователем маркетплейса Владиславом Бакальчуком. Интервью с ней появилось на YouTube-канале Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

По словам предпринимательницы, изначально она любила супруга, проявляла жертвенность в отношениях и была идеальной женой. Однако поведение избранника оказалось некорректным и негативно сказывалось на семье.

«Много было моментов, которые сейчас можно назвать эмоциональными качелями, абьюзивным поведением. (...) Много чего было не совсем правильного эмоционально в поступках с его стороны. Было много того, что правильный мужчина не должен позволять себе делать по отношению к жене, детям и матери своей жены», — заявила Бакальчук.

Также бизнесвумен указала, что в последние два года муж часто находился вне дома, в то время как она обеспечивала быт и решала семейные проблемы. В свою очередь, после очередной ссоры она решила расторгнуть брак. «Конечно, для него это был как снег на голову, у него-то все было хорошо. Но то, через что я прошла — ни одна уважающая себя женщина не осталась бы после этого в такой семье», — подчеркнула гостья шоу.

Ранее в августе сообщалось, что основанная Владиславом Бакальчуком компания «ВБ Девелопмент» задолжала Wildberries более 30 миллиардов рублей.