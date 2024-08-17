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16:11, 17 августа 2024Силовые структуры

Трое мужчин на видео угрожали наказывать жителей Москвы и попались полиции

В Москве задержали 3 мужчин за угрозы местным жителям и демонстрацию оружия

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи проводят проверку в отношении трех мужчин, которые опубликовали видео в соцсетях с угрозами жителям Москвы и демонстрацией оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, ролики с призывами к возбуждению национальной розни и социальной вражды были обнаружены в ходе мониторинга сети. На одном из видео мужчины заявляют, что первый день находятся в Москве и планируют воровать у местных жителей и наказывать их, а на другом — демонстрируют оружие и, предположительно, запрещенные вещества.

В отношении авторов роликов организована доследственная проверка по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств») УК РФ. Они уже задержаны и доставлены в отдел полиции.

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