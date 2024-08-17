США предрекли крупнейший в истории крах экономики

Бизнесмен Дотком: экономику США в скором времени ждет крупнейший в истории крах

США ждет крупнейший в истории экономический кризис, который должен избавить мир от гегемонии доллара, заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил эксперт, США не смогут увеличить государственный долг. Печатание денег будет их единственным инструментом. «Гиперинфляция уничтожит активы Соединенных Штатов. Ожидайте самого большого краха в истории», — подчеркнул он.

Ранее американский политолог Джон Вароли (John Varoli) предположил, какое будущее ожидает финансовую систему США. Вароли предрек ей крах и подчеркнул, что временный кризис только отсрочит неизбежное. По его словам, Белый дом стремится предотвратить панику и убедить граждан, что «просто кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит».