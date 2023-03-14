Американский политолог предрек крах финансовой системе США
Американский политолог Джон Вароли (John Varoli) предположил, какое будущее ожидает финансовую систему США. Его слова приводит РИА Новости
Вароли предрек крах финансовой системе США и подчеркнул, что временный кризис только отсрочит неизбежное. По его словам, Белый дом стремится предотвратить панику и убедить граждан, что «кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит».
По мнению политолога, больше всего пострадают западные страны и государства-участники НАТО. При этом Россия, Китай и Средний Восток способны избежать серьезных последствий. «Их экономики независимы от нашей и у них нет долгов, у нас же их огромное количество», — заключил Вароли.
О банкротстве Silicon Valley Bank сообщалось 11 марта. Это крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. Позже, вслед за ним, «из-за системных рисков» закрыли нью-йоркский Signature Bank.