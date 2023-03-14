Американский политолог предрек крах финансовой системе США

Политолог Вароли назвал доллар «куском бумаги» и предрек крах финансовой системе США

Американский политолог Джон Вароли (John Varoli) предположил, какое будущее ожидает финансовую систему США. Его слова приводит РИА Новости

Вароли предрек крах финансовой системе США и подчеркнул, что временный кризис только отсрочит неизбежное. По его словам, Белый дом стремится предотвратить панику и убедить граждан, что «кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит».

По мнению политолога, больше всего пострадают западные страны и государства-участники НАТО. При этом Россия, Китай и Средний Восток способны избежать серьезных последствий. «Их экономики независимы от нашей и у них нет долгов, у нас же их огромное количество», — заключил Вароли.

О банкротстве Silicon Valley Bank сообщалось 11 марта. Это крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. Позже, вслед за ним, «из-за системных рисков» закрыли нью-йоркский Signature Bank.

