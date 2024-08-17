В багажнике пытавшегося скрыться от полиции пьяного россиянина нашли трех девочек

В Воронежской области пьяный мужчина повез внучек за конфетами в багажнике

В Лискинском районе Воронежской области полицейские нашли в багажнике 62-летнего местного жителя трех девочек. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, 15 августа водитель за рулем LADA Vesta проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться, что привело к погоне. Однако уйти от преследования мужчине не удалось, и инспекторы задержали его на территории села Почепское. В багажнике автомобиля правоохранители обнаружили трех несовершеннолетних девочек, которые оказались внучками россиянина.

На кадрах, опубликованных Госавтоинспекцией, мужчина оправдывается, что «выпил 50 граммов». Он также заявил, что не пытался уехать от полиции, что удивило инспекторов, преследовавших водителя на скорости в 140 километров в час. Саму поездку россиянин объяснил тем, что внучкам «надо было в магазин конфет купить». Почему дети ехали в багажнике, не уточняется.

Ранее в Томской области житель села Дзержинское выследил испражнившегося на его участке кота и устроил за ним погоню на машине, в которой также находился его малолетний сын. На кадрах с камеры наблюдения видно, как россиянин останавливается у одного из домов и кричит «Стреляй! Стреляй! Стреляй!» Затем с заднего сиденья выглядывает ребенок и направляет в сторону похожий на пистолет предмет, после чего слышен хлопок. Как выяснилось, оружие оказалось игрушечными, кот не пострадал. Однако владельца автомобиля оштрафовали за нарушение правил перевозки несовершеннолетних.