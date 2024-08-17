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07:15, 17 августа 2024Экономика

В большей части Владивостока восстановили водоснабжение

«Примводоканал»: водоснабжение во Владивостоке восстановят через два часа

Фото: Unsplash

В большей части Владивостока возобновили подачу воды. Полностью устранить последствия аварии в городе планируют через два часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Примводоканал».

В организации уточнили, что большинство домов уже обеспечены холодной водой. Жители в районах Некрасовская и Чуркин получат ее к полудню. Подачу энергии на водонасосные станции «Голдобина» и «Некрасовская» восстановили в 05:00 (22:00 по Москве пятницы).

Накануне Владивосток и почти весь Приморский край остались без электричества из-за аварии. Ее причиной стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. В результате сбоя часть жителей региона застряла в электричках и лифтах, а у некоторых сгорела бытовая техника.

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      Марина Совина
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