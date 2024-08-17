Премьер Саксонии Хазелофф: Восточная Германия страдает от антироссийских санкций

Восточная Германия и ее жители непропорционально страдают от экономических санкций против России и их последствий для местной экономики. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, передает ТАСС.

По его словам, многие жители земель бывшей Германской демократической республики (ГДР) хотят, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, желательно дипломатическим способом. Политик также отметил, что восточные немцы относятся к военной помощи Киеву более скептически из-за «старых страхов».

«Именно Восток непропорционально страдает от экономических последствий войны и санкций. Давайте подумаем только о затратах на электроэнергию и состоянии химической промышленности, которая у нас особенно развита», — сказал Хазелофф.

Ранее немецкий оппозиционер Ральф Нимайер обвинил власти ФРГ в нарушении Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года, известный как договор «Два плюс четыре», из-за поставок оружия Украине. Соглашение, заключенное между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве установило внешнеполитические условия объединения Германии и возвращения ей суверенитета.