В Иране захотели отложить удар по Израилю

NYT: власти Ирана решили отложить удар по Израилю из-за переговоров с ХАМАС

Власти Ирана решили отложить удар по Израилю из-за переговоров с представителями палестинского радикального движения ХАМАС о прекращении огня. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«К пятнице израильская разведка оценила, что "Хезболла" и Иран снизили уровень готовности своих ракетных подразделений, согласно пяти израильским чиновникам. Теперь Израиль считает, что ответ Ирана (...) будет иметь место позднее», — отмечается в материале издания.

При этом подчеркивается, что Иран не отказывается от идеи удара по Израилю в ответ на уничтожение лидера ХАМАС Исмаила Хании. Кроме того, израильские чиновники подчеркнули, что они постоянно фиксируют смену планов Тегерана.

Ранее США, Египет и Катар заявили, что переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа проходят в конструктивном ключе и позитивной атмосфере. По их словам, стороны продолжат обсуждать детали сделки на следующей неделе в Каире.