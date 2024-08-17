Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:30, 17 августа 2024Бывший СССР

В Киеве предрекли потерю важного союзника

Соскин: уменьшение поддержки от ФРГ означает ее выход из проукраинской коалиции

Фото: Maheshkumar Painam / Unsplash

Уменьшение военной помощи Украине со стороны Германии означает возможную потерю важного союзника. Данное опасение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он заявил, что на 2025 год Берлин сократил программу поддержки Украины в два раза — с 8 миллиардов до 4. «То есть Украина защищает рубежи Германии, а они плюнули в лицо украинцам», — возмутился Соскин.

Как утверждает эксперт, основная вина лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, чья политика не устраивает руководство ФРГ. «Это их реакция на поведение Зеленского. Они уже воспринимают его как какого-то авантюриста», — заключил он.

Ранее стало известно, что Германии придется ограничить военную помощь Киеву, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет. Причиной названы меры жесткой экономии со стороны канцелярии и министерства финансов ФРГ.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Террориста, напавшего на «Крокус», просили выпустить из СИЗО. Адвокат ссылался на его тяжелое ранение

      Дочь ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ объяснила украинский паспорт отца

      В ФРГ рассказали о страдании жителей из-за санкций

      Стало известно об отказе США делиться с Украиной разведданными о целях в России

      «Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» в РПЛ

      В Киеве предрекли потерю важного союзника

      Захарова назвала сатанизмом решение Всеукраинского совета церквей в отношении УПЦ

      Сенатор рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

      В Совфеде объяснили желание бойцов ВСУ сдаваться в плен

      Маск предсказал массовый голод в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше