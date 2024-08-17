В Киеве предрекли потерю важного союзника

Соскин: уменьшение поддержки от ФРГ означает ее выход из проукраинской коалиции

Уменьшение военной помощи Украине со стороны Германии означает возможную потерю важного союзника. Данное опасение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он заявил, что на 2025 год Берлин сократил программу поддержки Украины в два раза — с 8 миллиардов до 4. «То есть Украина защищает рубежи Германии, а они плюнули в лицо украинцам», — возмутился Соскин.

Как утверждает эксперт, основная вина лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, чья политика не устраивает руководство ФРГ. «Это их реакция на поведение Зеленского. Они уже воспринимают его как какого-то авантюриста», — заключил он.

Ранее стало известно, что Германии придется ограничить военную помощь Киеву, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет. Причиной названы меры жесткой экономии со стороны канцелярии и министерства финансов ФРГ.