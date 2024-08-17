В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в соцсети X.
Отмечается, что в результате случившегося была повреждена дорога между главными воротами атомной электростанции. Место падения БПЛА находилось недалеко от основных прудов-оросителей охлаждающей воды.
Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал территорию Запорожской АЭС. Отмечается, что БПЛА сбросил заряд на дорогу рядом с энергоблоками, которой постоянно пользуются рабочие. В результате инцидента никто не пострадал.
11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал о возгорании на объекте охладительных систем Запорожской АЭС в результате обстрела Энергодара военными ВСУ.