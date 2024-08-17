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21:06, 17 августа 2024Мир

В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона

МАГАТЭ: ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшается после атаки беспилотника
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в соцсети X.

Отмечается, что в результате случившегося была повреждена дорога между главными воротами атомной электростанции. Место падения БПЛА находилось недалеко от основных прудов-оросителей охлаждающей воды.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал территорию Запорожской АЭС. Отмечается, что БПЛА сбросил заряд на дорогу рядом с энергоблоками, которой постоянно пользуются рабочие. В результате инцидента никто не пострадал.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал о возгорании на объекте охладительных систем Запорожской АЭС в результате обстрела Энергодара военными ВСУ.

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      Маргарита Пименова
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