В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона

МАГАТЭ: ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшается после атаки беспилотника

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в соцсети X.

Отмечается, что в результате случившегося была повреждена дорога между главными воротами атомной электростанции. Место падения БПЛА находилось недалеко от основных прудов-оросителей охлаждающей воды.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал территорию Запорожской АЭС. Отмечается, что БПЛА сбросил заряд на дорогу рядом с энергоблоками, которой постоянно пользуются рабочие. В результате инцидента никто не пострадал.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал о возгорании на объекте охладительных систем Запорожской АЭС в результате обстрела Энергодара военными ВСУ.