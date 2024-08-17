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01:55, 17 августа 2024Экономика

В России от возвратных заморозков погибли посевы на площади более миллиона гектаров

Разин: в РФ от возвратных заморозков погибли посевы на площади 1,1 млн га

Фото: Marco Steinbrenne / Globallookpress.com

В России от возвратных заморозков погибли посевы на площади 1,1 миллиона гектаров, об этом рассказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в этом году погода преподнесла немало сюрпризов, однако аграриям удалось пересеять большую часть посевов, в том числе высокомаржинальными культурами.

Замминистра уточнил, что в этом году почти на 30 процентов выросли объемы сева зернобобовых культур, например, горох — на 17 процентов, в ведомстве видят в нем хороший экспортный потенциал.

Посевы сахарной свеклы и масличных увеличились на девять и семь процентов, соответственно. «Надо отметить, что у нас в этом году абсолютный рекорд по площади посева под соей — более 4,3 миллиона гектаров, также мы обновили рекорд по масличным, по рапсу, и в том числе по льну масличному», — добавил Разин.

Ранее замглавы Минсельхоза рассказал, что за 2024 год российские аграрии успели собрать в общей сложности более 73 миллионов тонн зерновых.

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      Марина Совина
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