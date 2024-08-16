В России раскрыли объемы сбора зерновых

Замглавы Минсельхоза Разин: аграрии в РФ собрали более 73 млн тонн зерновых

За 2024 год российские аграрии успели собрать в общей сложности более 73 миллионов тонн зерновых. Такие объемы раскрыл заместитель главы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Андрей Разин, его слова приводит ТАСС.

Замглавы ведомства уточнил, что сейчас в стране продолжается активный этап уборочной кампании. Нынешние темпы сбора зерновых являются приемлемыми. В то же время уборка в этом году носит напряженный характер из-за неблагоприятных погодных условий. «Погода вносит свои коррективы», — резюмировал Разин.

При этом в нынешнем году качество собранного зерна в целом превышает прошлогодние показатели, добавил он. В сегменте пшеницы, в частности, более трех четвертей (76 процентов) урожая представляют собой категорию первого-четвертого класса. «Это говорит о хороших результатах наших аграриев», — заключил замглавы ведомства.

Пшеница первого-третьего классов относится к высококачественным сортам, пригодным для производства хлебобулочных изделий. В свою очередь, зерно четвертого используют для производства хлебопекарной муки с подсортировкой более твердых видов.

Говоря о неблагоприятных погодных условиях, Разин, скорее всего, имел в виду последствия майских заморозков, которые затронули ряд регионов в центральной части России. По оценкам президента РФ Владимира Путина, в результате непогоды отечественные аграрии лишились в общей сложности 1,2 процента урожая. В свою очередь, один из главных агрорегионов страны — Ростовская область — столкнулась с затяжной засухой. По словам губернатора Василия Голубева, из-за длительного отсутствия осадков потери местных аграриев могли составить около 30 процентов урожая.

На этом фоне аналитики компании «СовЭкон» понизили собственный прогноз урожая пшеницы в 2024 году до 82,9 миллиона тонн. Предыдущая оценка экспертов подразумевала показатель на уровне в 84,7 миллиона. Пересмотр прогноза затронул подавляющее большинство российских округов, изменение оценки было обусловлено более низкими данными по посевным площадям и недостаточно высокими показателями ожидаемой урожайности в стране.