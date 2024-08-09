В России снизили прогноз сбора пшеницы

«СовЭкон» снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2024 году до 82,9 миллиона тонн

Аналитики компании «СовЭкон» понизили собственный прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году до 82,9 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне в 84,7 миллиона тонн. Таким образом, обновленный прогноз оказался на 1,8 миллиона тонн меньше прежнего.

Ожидания по сборам понизили в большинстве российских округов. Так, оценку урожая пшеницы в Южном, Центральном и Сибирском округах сократили на 700 тысяч тонн. При этом прогноз сбора в Приволжском, напротив, повысили на 500 тысяч.

В компании отметили, что корректировка оценки связана с недавно опубликованными Росстатом итоговыми данными по посевным площадям в этом году. Они оказались меньше, чем брали в расчет эксперты «СовЭкона». Еще одним фактором, повлиявшим на пересмотр прогноза, послужили более низкие показатели ожидаемой урожайности в стране.

Ранее в Центре ценовых индексов (ЦЦИ) понизили прогноз сбора зерна в России по итогам 2024-2025 сельхозгода. Опрошенные организацией аналитики ожидают показатель на уровне 128,8 миллиона тонн против прежних 134 миллиона.