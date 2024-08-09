Прогноз сбора зерна в России заметно понизили

ЦЦИ: сбор зерна в России в 2024-2025 сельхозгоду составит 128,8 миллиона тонн

По итогам 2024-2025 сельскохозяйственного года (с июля 2024-го по июнь 2025-го) суммарные объемы сбора зерна в России составят 128,8 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Приведенный в документе прогноз опрошенных аналитиков оказался заметно ниже предыдущей оценки экспертов. Прежние ожидания подразумевали сборы зерна в стране в 2024-2025 сельхозгоду на уровне в 134 миллиона тонн.

Таким образом, нынешняя экспертная оценка оказалась на 5,8 миллиона тонн ниже предыдущей. Аналитики также ожидают, что в 2025-2026 сельхозгоду показатель практически не изменится в сравнении с предыдущим и составит 133,5 миллиона тонн.

Ранее в Минсельхозе сохранили собственный прогноз по сбору урожая зерна в 2024 года на уровне в 132 миллиона тонн. В ведомстве не стали менять свою оценку, несмотря на заморозки и засуху в центральных и южных регионах страны в мае. Однако глава Минсельхоза Оксана Лут отметила, что в дальнейшем ожидания по урожаю могут быть скорректированы.