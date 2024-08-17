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03:32, 17 августа 2024Мир

В США назвали первое действие России в случае начала войны с НАТО

Экс-разведчик Риттер: в случае войны с РФ западные спутники будут уничтожены

Фото: Unspalsh.com

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of назвал первое действие России в случае, если страны НАТО вступят с ней в войну.

«Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены», — заявил эксперт.

Он отметил, что Москва знает эту ахиллесову пяту Запада. По словам Риттера, США и их союзники сильно зависят от многочисленных спутников, их ликвидация приведет к нарушению привычного функционирования системы обороны Соединенных Штатов, согласно которой Пентагон готовит своих военных.

Ранее экс-разведчик рассказал, что в чем заключается стратегическая цель Вашингтона в отношении России. Он считает, что США хотят ослабить Россию и Европейский союз (ЕС) через конфликт на Украине.

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      Марина Совина
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