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02:52, 17 августа 2024Мир

В Великобритании поляк притворился членом ЧВК «Вагнер»

The Times: в Британии судят поляка, потому что он притворился членом «Вагнера»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Великобритании идет суд над поляком, называвшим себя членом ЧВК «Вагнер», сообщает The Times.

49-летний Петр Кучарски «рассказывал людям и создавал впечатление», что состоял там в период с 15 сентября по 28 октября 2023 года. В ходе заседания выяснилось, что доказательств его участия в ЧВК нет.

Приговор в отношении мужчины огласят в ноябре. Ранее в Польше Кучарски был приговорен к 15 годам заключения за вооруженное ограбление.

В сентября 2023 года МВД Великобритании официально внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Ее активная поддержка является уголовным преступлением, наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет и штраф.

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      Сергей Грехов
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