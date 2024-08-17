В Великобритании поляк притворился членом ЧВК «Вагнер»

The Times: в Британии судят поляка, потому что он притворился членом «Вагнера»

В Великобритании идет суд над поляком, называвшим себя членом ЧВК «Вагнер», сообщает The Times.

49-летний Петр Кучарски «рассказывал людям и создавал впечатление», что состоял там в период с 15 сентября по 28 октября 2023 года. В ходе заседания выяснилось, что доказательств его участия в ЧВК нет.

Приговор в отношении мужчины огласят в ноябре. Ранее в Польше Кучарски был приговорен к 15 годам заключения за вооруженное ограбление.

В сентября 2023 года МВД Великобритании официально внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Ее активная поддержка является уголовным преступлением, наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет и штраф.