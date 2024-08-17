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11:40, 17 августа 2024Мир

Вернувшийся по обмену Роман Селезнев назвал безопасные для россиян страны

Вернувшийся по обмену Селезнев: США не могут похитить людей из РФ, Ирана и КНДР

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными после отбывания наказания в одной из тюрем США, назвал четыре страны, из которых Вашингтон не может «похитить» людей. Его слова передает ТАСС.

По мнению Селезнева, к таким странам относятся Россия, Китайская Народная Республика (КНР), Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Иран. «Им без разницы на другие страны и на их законодательство», — уверен он.

Роман Селезнев был задержан в июле 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдив — Мале. Россиянина депортировали в США, где суд приговорил его к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве.

Селезнев вернулся на родину в рамках масштабного обмена заключенными, состоявшегося 1 августа.

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      Олеся Мицкевич
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