Врач провел колоноскопию без слухового аппарата и был отстранен от дальнейших операций

В США врача отстранили из-за проведенной без слухового аппарата колоноскопии

В США гастроэнтеролог забыл надеть слуховой аппарат при проведении как минимум одной колоноскопии, в связи чем не слышал криков пациентки от боли. Врач получил дисциплинарное взыскание и был отстранен от дальнейшего проведения операций, сообщает USA Today.

«Согласно административной жалобе Департамента здравоохранения Флориды, гастроэнтеролог Ишвари Прасад был помещен на испытательный срок после того, как две процедуры колоноскопии, проведенные под его наблюдением, прошли неудачно», — пишет издание.

Отмечается, что доктор не использовал слуховой аппарат по крайней мере во время одной процедуры, описанной в поданной на него жалобе, из-за чего хирургическая бригада «не могла эффективно с ним общаться». Его обвинили в том, что он начал колоноскопию слишком рано, еще до того, как подействовало обезболивающее, и не приостановил процедуру, поскольку не слышал жалобы пациентов.

Ранее стало известно, что мужчина попал в тюрьму после того, как подмешал слабительное в лекарство пасынку.