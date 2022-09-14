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Мужчина подмешал слабительное в лекарство пасынка и попал в тюрьму

LADbible: в США мужчина попал в тюрьму за подмену лекарства на слабительное

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

54-летний Крейг Алан Риппл из штата Флорида, США, попал в тюрьму из-за того, что подмешал слабительное в лекарство пасынка. Об этом сообщает LADbible.

Приговор был вынесен после того, как бывшая жена Рипла и мать пострадавшего 14-летнего подростка обратилась в полицию. По ее словам, сын, принимавший лекарства для лечения расстройства поведения, начал жаловаться на постоянную диарею и боли в животе. Чтобы установить диагноз, подростку даже пришлось пройти такие неприятные процедуры, как колоноскопия и эндоскопия.

Спустя некоторое время женщина обнаружила в доме слабительное. Заподозрив неладное, она установила скрытые камеры и обнаружила, что, помимо подмены лекарств на слабительное, Рипл совершал и другие странные действия. Мужчина прятал одежду и украшения, а затем наблюдал, как семья их ищет, и выливал жидкости на детские кровати, чтобы мать и дети подумали, что на простыни помочился домашний питомец.

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После обращения женщины в полицию сотрудники заключили, что Рипл «совершал злонамеренные действия без какой-либо реальной цели, кроме причинения эмоционального ущерба» семье. Окружной суд приговорил мужчину к 14 месяцам тюремного заключения с последующим трехлетним испытательным сроком. Риппл также должен посещать курсы по воспитанию детей и не иметь контактов с пострадавшим подростком.

Ранее сообщалось, что 42-летняя женщина из Индии отравила одноклассника дочери из-за того, что тот имел самый высокий уровень успеваемости в школе. Виктория была арестована, а позже отправлена в тюрьму за убийство.

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Алиса Удовик
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