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Мать отравила одноклассника дочери за высокую успеваемость

The Times of India: в Индии женщина отравила подростка за высокую успеваемость в школе

Фото: OmMishra / Shutterstock

42-летняя Сагаярани Виктория из города Карайкал, Индия, отравила одноклассника дочери из-за того, что тот имел самый высокий уровень успеваемости в школе. Об этом сообщает The Times of India.

Женщина совершила преступление в пятницу, 2 сентября. Во время ежегодного школьного мероприятия она представилась охраннику матерью подростка по имени Баламаникандан и попросила передать ему две бутылки безалкогольных напитков. После того, как ничего не подозревающий школьник выпил их, у него началась рвота.

Обеспокоенные родители отвезли 13-летнего подростка в частную больницу, где он прошел курс лечения и вернулся домой. На следующий день его состояние снова ухудшилось. Баламаникандан был госпитализирован в государственную больницу, где скончался вечером того же дня.

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Перед смертью подросток сказал своей матери, что ему стало плохо после напитка, который она передала ему через охранника. Мать сразу обратилась в полицию, подозревая, что ее сына отравили. Сотрудники офиса шерифа Карайкала обратили внимание на Викторию во время расследования и провели допрос. Женщина призналась в содеянном и сказала, что подмешала в напитки «народные лекарственные средства, которые вызывают диарею».

Виктория была арестована, а позже отправлена в тюрьму за убийство. Офис шерифа отметил, что женщина завидовала тому, что Баламаникандану всегда ставили более высокие оценки, чем ее дочери.

Ранее сообщалось, что в Индии родители убили 11-летнюю дочь за разговоры с 12-летним мальчиком. После убийства 40-летний отец и 38-летняя мать сами обратились в полицию с заявлением об исчезновении дочери.

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Алиса Удовик
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