ВСУ нанесли повторный удар по ТЦ «Галактика» в Донецке

ВСУ нанесли повторный удар по ТЦ «Галактика» и рынку в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли повторный удар по торговому центру (ТЦ) «Галактика» в Петровском районе города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера "Галактика" сгорела, тут пройти метров 200-300 (...) Ну а сегодня продолжение — с утра обстреляли здесь, через дорогу магазин побило», — сообщает корреспондент агентства.

Также сообщается, что под обстрел попали жилой дом и рынок. Известно, что были ранены два человека. Предполагается, что удары были нанесены снарядами калибра стран НАТО.

16 августа украинские войска ударили по крупному торговому центру «Галактика» в Донецке. В результате обстрела начался мощный пожар, площадь которого составила свыше 10 тысяч квадратных метров. В оперативных службах Донецкой народной республики сообщали, что в момент удара среди находившихся в здании 100 человек были и дети.