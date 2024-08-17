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21:05, 17 августа 2024Россия

ВСУ попытались атаковать Курскую область беспилотником

Минобороны: ПВО уничтожила дрон ВСУ над Курской областью

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над территорией региона. Уточняется, что попытка атаки была совершена около 20:30 по московскому времени.

Ранее в субботу, 17 августа, Черноморский флот России уничтожил два безэкипажных катера Военно-морских силы Украины (ВМС). Кроме того, ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, а также 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.

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      Марина Совина
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