Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:15, 17 августа 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об одном из важнейших для ВСУ участков фронта

Зеленский сообщил, что ВСУ уделяют ситуации в Донбассе первостепенное внимание

Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время уделяют первостепенное внимание ситуации в Донбассе. Об одном из важнейших для украинских войск участков фронта в своем Telegram-канале рассказал президент страны Владимир Зеленский.

Кроме того, политик вновь выступил с призывом к западным государствам снять запрет на удары ВСУ по территории России при помощи дальнобойного оружия.

«Нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход боевых действий», — объяснил Зеленский.

Ранее президент Украины обвинил Великобританию в недостаточно интенсивной поддержке. Он отметил, что британская сторона демонстрирует лидерство в помощи украинцам, включая поставки оружия. По словам Зеленского, благодаря этому удалось спасти тысячи жизней.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Террориста, напавшего на «Крокус», просили выпустить из СИЗО. Адвокат ссылался на его тяжелое ранение

      В Госдуме высказались об отправке Cybertruck Кадырова в зону СВО

      Зеленский рассказал об одном из важнейших для ВСУ участков фронта

      Депутат предупредил россиян о новой схеме мошенничества

      Зеленский обвинил одного из союзников в снижении поддержки

      Дочь ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ объяснила украинский паспорт отца

      В ФРГ рассказали о страдании жителей из-за санкций

      Стало известно об отказе США делиться с Украиной разведданными о целях в России

      В Киеве предрекли потерю важного союзника

      Захарова назвала сатанизмом решение Всеукраинского совета церквей в отношении УПЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше