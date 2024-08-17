Зеленский рассказал об одном из важнейших для ВСУ участков фронта

Зеленский сообщил, что ВСУ уделяют ситуации в Донбассе первостепенное внимание

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время уделяют первостепенное внимание ситуации в Донбассе. Об одном из важнейших для украинских войск участков фронта в своем Telegram-канале рассказал президент страны Владимир Зеленский.

Кроме того, политик вновь выступил с призывом к западным государствам снять запрет на удары ВСУ по территории России при помощи дальнобойного оружия.

«Нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход боевых действий», — объяснил Зеленский.

Ранее президент Украины обвинил Великобританию в недостаточно интенсивной поддержке. Он отметил, что британская сторона демонстрирует лидерство в помощи украинцам, включая поставки оружия. По словам Зеленского, благодаря этому удалось спасти тысячи жизней.