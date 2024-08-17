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22:05, 17 августа 2024Бывший СССР

Зеленский обвинил одного из союзников в снижении поддержки

Зеленский обвинил Британию в замедлении усилий по поддержке Украины

Фото: Jeff Overs / BBC / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Великобританию в недостаточно интенсивной поддержке. С критикой в адрес союзника глава государства выступил в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский отметил, что британская сторона демонстрирует лидерство в помощи украинцам, включая поставки оружия. По его словам, благодаря этому удалось спасти тысячи жизней. «Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась», — посетовал президент.

Ранее стало известно, что Британия запретила Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow при атаке в Курской области. До этого Зеленский утверждал, что Украина получила разрешение использовать эти ракеты для нанесения ударов по территории России.

17 августа сообщалось, что Британия запросила у США их позицию по поводу ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ, но была проигнорирована. До этого бывший британский премьер-министр Борис Джонсон призвал Запад разрешить Киеву бить по целям в России предоставленным оружием.

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      Марина Совина
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