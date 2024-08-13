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02:18, 13 августа 2024Мир

Британия запретила Украине бить по Курской области ракетами Storm Shadow

Лондон запретил Киеву бить по Курской области ракетами Storm Shadow

Фото: Yann Tessier / Reuters

Лондон не разрешал Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow при атаке в Курской области. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

По его словам, позиция британской стороны не изменилась, она поставляет военную помощь, «чтобы Украина могла защищаться от незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом».

«Мы ясно даем понять, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины», — заявил собеседник издания.

В июле президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Великобритания якобы дала Киеву разрешение использовать для этого свои дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Однако Минобороны Соединенного Королевства было вынуждено выступить с отдельным уточняющим заявлением, что Лондон не давал Украине такого разрешения, «что стало неловким дипломатическим моментом для [нового премьер-министра Великобритании] сэра Кира Стармера».

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      Марина Совина
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