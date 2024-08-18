Армия Израиля нанесла удар по территории Ливана

ЦАХАЛ нанесла удар по оружейным складам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по оружейным складам движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба израильских вооруженных сил в своем Telegram-канале.

Уточняется, что удар был нанесен в Айта-эш-Шаабе. Также обстрелу подверглись военный объект в районе Матмура и «оружейный объект» в районе Шебаа.

«Кроме того, в районе Ат-Тири на юге Ливана была демонтирована пусковая установка “Хезболлы”», — говорится в сообщении.

12 июля Армия обороны Израиля сообщила, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) засекли около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере израильского государства.