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21:18, 18 августа 2024Мир

Армия Израиля нанесла удар по территории Ливана

ЦАХАЛ нанесла удар по оружейным складам «Хезболлы» на юге Ливана

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по оружейным складам движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба израильских вооруженных сил в своем Telegram-канале.

Уточняется, что удар был нанесен в Айта-эш-Шаабе. Также обстрелу подверглись военный объект в районе Матмура и «оружейный объект» в районе Шебаа.

«Кроме того, в районе Ат-Тири на юге Ливана была демонтирована пусковая установка “Хезболлы”», — говорится в сообщении.

12 июля Армия обороны Израиля сообщила, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) засекли около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере израильского государства.

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      Евгений Силаев
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