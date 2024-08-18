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21:00, 18 августа 2024Бывший СССР

Белоруссия усилила группировки войск на украинском направлении

Командующий ВВС Белоруссии: усилены группировки войск на украинском направлении

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Белоруссия усилила на украинском направлении группировку военно-воздушных сил и радиотехнических войск, сообщил командующий ВВС и войск ПВО страны Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ, доступном на Youtube.

По его словам, в 2024 году было зафиксировано около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии, а также четыре нарушения государственной границы Белоруссии. «Наши дежурные экипажи и назначенные экипажи поднимались более 450 раз по маршрутам патрулирования и в особых случаях боевого дежурства», — рассказал он, добавив, что военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии остается непростой и ведется заблаговременная подготовка к военным конфликтам и открытому противостоянию со странами НАТО.

Помимо этого, Лукьянович ответил на вопрос о наращивании группировки сил на границе с Украиной после инцидента с нарушением белорусского воздушного пространства беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прошлой неделе. «На юге группировка огромная создана, также идет разведывательная информация. (...) Мы подтверждаем, что боевые распоряжения получены в нашем виде Вооруженных сил, уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны», — заключил Лукьянович.

12 августа стало известно, что силы противовоздушной обороны Белоруссии 9 августа сбили 13 беспилотников, летевших с территории Украины.

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      Полина Кислицына
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