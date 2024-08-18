Более 33 населенных пунктов окутал дым от лесных пожаров в российском регионе

МЧС: в Якутии 33 населенных пункта оказались окутаны дымом от лесных пожаров

В Республике Саха (Якутия) 33 населенных пункта окутаны дымом от лесных пожаров. Об этом сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о Верхоянском, Усть-Янском, Олекминском и Сунтарском районах республики. В общей сложности на территории региона продолжают действовать 84 природных пожара, их площадь составляет 338 тысяч гектаров.

К тушению пожаров привлекалось 1 680 человек и 180 техники от всех взаимодействующих структур Единой системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС) .

Ранее ученые связали учащение лесных пожаров связали с глобальным потеплением. Они установили, что выбросы углерода от лесных пожаров в текущем сезоне превысили средний показатель предыдущих лет на 16 процентов. В общей сложности глобальные выбросы углекислого газа составили 8,6 миллиарда тонн.