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06:05, 18 августа 2024Экономика

Более 33 населенных пунктов окутал дым от лесных пожаров в российском регионе

МЧС: в Якутии 33 населенных пункта оказались окутаны дымом от лесных пожаров
СюжетЛесные пожары:

Фото: Денис Бочаров / news.ru / Global Look Press

В Республике Саха (Якутия) 33 населенных пункта окутаны дымом от лесных пожаров. Об этом сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о Верхоянском, Усть-Янском, Олекминском и Сунтарском районах республики. В общей сложности на территории региона продолжают действовать 84 природных пожара, их площадь составляет 338 тысяч гектаров.

К тушению пожаров привлекалось 1 680 человек и 180 техники от всех взаимодействующих структур Единой системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС) .

Ранее ученые связали учащение лесных пожаров связали с глобальным потеплением. Они установили, что выбросы углерода от лесных пожаров в текущем сезоне превысили средний показатель предыдущих лет на 16 процентов. В общей сложности глобальные выбросы углекислого газа составили 8,6 миллиарда тонн.

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      Марина Совина
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