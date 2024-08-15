Назван фактор учащения лесных пожаров

Учащение лесных пожаров связали с глобальным потеплением

Глобальное потепление увеличивает частоту и интенсивность лесных пожаров во всем мире. Об этом говорится в отчете, опубликованном в журнале Earth System Science Data.

Отчет был подготовлен Университетом Восточной Англии, Центром экологии и гидрологии Великобритании, Метеорологической службой и Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды. Ученые установили, что выбросы углерода от лесных пожаров в текущем сезоне превысили средний показатель предыдущих лет на 16 процентов. В общей сложности глобальные выбросы углекислого газа составили 8,6 миллиарда тонн.

Наибольшее количество пожаров наблюдалось в Канаде, где выбросы в девять раз превысили средний показатель за последние два десятилетия и составили почти четверть от мировых. Также крупные пожары наблюдались в северных частях Южной Америки, в Боливии, Перу и Венесуэле. Кроме того, сильные пожары затронули Чили, Гавайи и Грецию.

Ученые также заявили, что риск пожароопасной погоды значительно увеличился во всех очаговых регионах. Изменение климата сделало такую погоду в 2023-2024 годах минимум в три раза более вероятной в Канаде, в 20 раз более вероятной в Амазонии и в два раза более вероятной в Греции.

Ранее австралийские климатологи пришли к выводу, что крупные лесные и степные пожары стали происходить в два раза чаще за последние 20 лет, при этом наиболее заметный прирост был зафиксирован в последние 6-7 лет.