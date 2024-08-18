Экс-сослуживец назвал комбрига ВСУ Ишкулова жестоким

Бывший сослуживец Эмиля Ишкулова, который проходит фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, рассказал о его жестокости в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что Ишкулов был агрессивным, увлекался стрельбой и рукопашным боем. «Он был помешан на армии», — поделился мужчина. Он также добавил, что они служили вместе в 2010 году, но уже давно не поддерживают общение. Собеседник агентства уточнил, что сейчас живет в России.

Ранее друг детства Ишкулова рассказал, что тот мечтал стать военным. Он описал его как «обычного парня», который «ничем сверхъестественным не выделялся».

Ишкулов проходит по уголовному делу об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные регионы России. По данным СК, украинские военнослужащие при нападении на Курскую область активно используют стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня из стран НАТО.