Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:45, 18 августа 2024Бывший СССР

Бывший сослуживец рассказал о жестокости атаковавшего Курскую область командира ВСУ

Экс-сослуживец назвал комбрига ВСУ Ишкулова жестоким

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший сослуживец Эмиля Ишкулова, который проходит фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, рассказал о его жестокости в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что Ишкулов был агрессивным, увлекался стрельбой и рукопашным боем. «Он был помешан на армии», — поделился мужчина. Он также добавил, что они служили вместе в 2010 году, но уже давно не поддерживают общение. Собеседник агентства уточнил, что сейчас живет в России.

Ранее друг детства Ишкулова рассказал, что тот мечтал стать военным. Он описал его как «обычного парня», который «ничем сверхъестественным не выделялся».

Ишкулов проходит по уголовному делу об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные регионы России. По данным СК, украинские военнослужащие при нападении на Курскую область активно используют стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня из стран НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. К чему призвали готовиться местных жителей?

      Ростовский губернатор высказался о пострадавших при атаке БПЛА на регион

      Эксперт сообщил об усилении защиты Курской АЭС

      Бывший сослуживец рассказал о жестокости атаковавшего Курскую область командира ВСУ

      Экс-бойцы ВСУ заявили о готовности биться против Киева

      Samsung возобновит выпуск смартфонов под брендом Galaxy Note

      В Ростовской области загорелся склад после атаки беспилотников ВСУ

      В Киеве раздались взрывы

      В Британии сообщили о серьезной нехватке людей у ВСУ под Курском

      Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из-за здоровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше