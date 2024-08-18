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12:57, 18 августа 2024Путешествия

Частный самолет разбился в российском регионе

«112»: частный самолет разбился в Ставропольском крае

Фото: Michał Derela / Wikipedia

Частный самолет «Злин-42» разбился в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что воздушное судно потерпело крушение во время тренировочного полета в 1,5 километра от аэродрома Рыздвяный в этом российском регионе. По данным источника, на борту был только пилот, спасти его не удалось.

На земле жертв и разрушений нет, возгорания в результате авиакатастрофы также не произошло. Специалисты устанавливают причину произошедшего.

15 августа в Иркутской области рухнул бомбардировщик Ту-22М3. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

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      Алина Черненко
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