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11:22, 18 августа 2024Бывший СССР

Ехавший из России автобус попал в ДТП в Белоруссии

Три человека попали в больницу после ДТП с автобусом, ехавшим из Москвы в Брест

Кадр: Telegram-канал МВД Беларуси

Пассажирский автобус, ехавший из России в Белоруссию, попал в ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского МВД.

Уточняется, что авария произошла рано утром в воскресенье, 18 августа, на трассе М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации. По предварительным данным, водитель автобуса международного сообщения Москва — Брест не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус врезался в деревья.

В салоне находилось 46 пассажиров и 2 водителя. Три человека попали в больницу. На месте ДТП работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинской области депутат заксобрания попал в ДТП и оказался в реанимации. Столкновение автомобилей произошло на встречной полосе.

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      Алина Черненко
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