FPV-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в российском регионе

Гладков: после атаки ВСУ на 2 села повреждены легковой автомобиль и домовладение

Два села Валуйского городского округа в Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины, в результате оказалисб повреждены частное домовладение и легковой автомобиль. Пострадавших нет, уточнил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Логачевка в результате детонации двух FPV-дронов повреждено одно частное домовладение, — написал Гладков. Кроме того, в Новопетровке машина пострадала после сброса взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).