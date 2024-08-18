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22:28, 18 августа 2024Россия

FPV-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в российском регионе

Гладков: после атаки ВСУ на 2 села повреждены легковой автомобиль и домовладение

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Два села Валуйского городского округа в Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины, в результате оказалисб повреждены частное домовладение и легковой автомобиль. Пострадавших нет, уточнил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Логачевка в результате детонации двух FPV-дронов повреждено одно частное домовладение, — написал Гладков. Кроме того, в Новопетровке машина пострадала после сброса взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

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      Александра Синицына
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