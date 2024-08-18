Гладков прокомментировал ситуацию в Шебекино

Губернатор Гладков: ситуация в Шебекино остается сложной

Ситуация в городе Шебекино, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), остается сложной. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24».

«В Шебекине сложная ситуация. И количество обстрелов из РСЗО, минометы, ствольная артиллерия, и то, что у нас не было никогда — FPV-дроны. Дроны нам приносят очень большой ущерб», — прокомментировал ситуацию в городе Гладков.

Он добавил, что из-за обстрелов в городе огромное число пострадавших людей и разрушенных зданий. Губернатор подчеркнул, что это «одна из серьезнейших проблем».

ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области вечером 18 августа. Над областью были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Позднее Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали две женщины. Также полностью сгорел легковой автомобиль.