ВСУ нанесли удар по четырем российским населенным пунктам

Гладков: ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что над областью были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. «После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в частном доме. В селе Головино в результате детонации дрона поврежден социальный объект — выбиты окна, двери, посечены кровля, ограждение и хозпостройка», — написал Гладков.

Кроме того, в селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль, а в селе Маломихайловка Шебенского городского округа беспилотник врезался в нежилой частный дом и пробил кровлю.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. На местах работают сотрудники оперативных служб региона.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстрелял православный храм в Донецке. Под удар попал храм преподобного Серафима Саровского в Петровском районе.

