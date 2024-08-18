Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 18 августа 2024Россия

ВСУ нанесли удар по четырем российским населенным пунктам

Гладков: ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что над областью были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. «После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в частном доме. В селе Головино в результате детонации дрона поврежден социальный объект — выбиты окна, двери, посечены кровля, ограждение и хозпостройка», — написал Гладков.

Кроме того, в селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль, а в селе Маломихайловка Шебенского городского округа беспилотник врезался в нежилой частный дом и пробил кровлю.

Материалы по теме:
Украина обстреляла территорию России реактивными снарядами. Вертолеты ВСУ атаковали нефтебазу в Белгороде
Украина обстреляла территорию России реактивными снарядами.Вертолеты ВСУ атаковали нефтебазу в Белгороде
1 апреля 2022
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
26 февраля 2022

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. На местах работают сотрудники оперативных служб региона.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстрелял православный храм в Донецке. Под удар попал храм преподобного Серафима Саровского в Петровском районе.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Операция ВСУ имеет свою страшную цену». Мэр украинского города прокомментировал атаку на Курскую область

      Центробанк одной страны Африки приостановил работу из-за похищения сотрудника

      ВСУ нанесли удар по четырем российским населенным пунктам

      Журналист итальянского гостелеканала взял интервью у бойца ВСУ в кепке с нацистским знаком

      Россиянин описал быт в селе Таджикистана фразой «можно прожить без денег»

      Во Франции выдвинули одно условие для отставки Макрона

      Лучший бомбардир РПЛ из «Зенита» сломал руку

      ВСУ нанесли удар по храму в Донецке

      Появились новые детали об украинском паспорте «русского Ивана» после издевательств ВСУ

      Военный высказался о влиянии боев в Курской области на поставку западного оружия ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше