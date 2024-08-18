ВСУ нанесли удар по храму в Донецке

СЦКК: ВСУ нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по православному храму в Донецке. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

По информации СЦКК, храм преподобного Серафима Саровского, расположенный в Петровском районе города на улице Петровского, получил повреждения в результате прямого попадания. Данных о пострадавших не поступало.

Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.

15 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили два кассетных снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 20:00.