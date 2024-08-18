Раскрыты последствия удара ВСУ по Белгородской области

Гладков: ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли удары по Белгородской области. Их последствия раскрыл в своем Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки пострадала женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

Еще одна женщина получила осколочные ранения в результате попадания дрона в припаркованный автомобиль в городе Шебекино. Ее отвезли в ту же белгородску больницу.

Кроме того, в селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль — он полностью сгорел. «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — уточнил Гладков.

ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области вечером 18 августа. Над областью были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.