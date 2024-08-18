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22:51, 18 августа 2024Россия

Глава российского региона заявил о возможной эвакуации

Глава Тувы Ховалыг: в Тандинском районе возможна эвакуация из-за лесных пожаров

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Тандинском районе Тувы из-за лесных пожаров возможна эвакуация местных жителей. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

«Из-за задымленности в Бай-Хааке поручил руководству Минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях», — написал глава Тувы.

Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха в селе Бай-Хаак. Также Ховалыг призвал врачей тщательнее относиться к поступающим от населения вызовам.

Ранее сообщалось, что в девяти российских регионах за сутки было потушено 29 лесных пожаров. Всего в тушении было задействовано почти четыре тысячи человек, 474 единицы техники и более 30 воздушных судов.

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      Евгений Силаев
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