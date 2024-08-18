Глава российского региона заявил о возможной эвакуации

Глава Тувы Ховалыг: в Тандинском районе возможна эвакуация из-за лесных пожаров

В Тандинском районе Тувы из-за лесных пожаров возможна эвакуация местных жителей. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

«Из-за задымленности в Бай-Хааке поручил руководству Минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях», — написал глава Тувы.

Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха в селе Бай-Хаак. Также Ховалыг призвал врачей тщательнее относиться к поступающим от населения вызовам.

Ранее сообщалось, что в девяти российских регионах за сутки было потушено 29 лесных пожаров. Всего в тушении было задействовано почти четыре тысячи человек, 474 единицы техники и более 30 воздушных судов.