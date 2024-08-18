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11:53, 18 августа 2024Экономика

Десятки лесных пожаров потушили за сутки в нескольких российских регионах

Авиалесохрана: в России за сутки потушили 29 лесных пожаров в 9 регионах

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В девяти российских регионах за сутки было потушено 29 лесных пожаров, сообщили в пресс-службе Авиалесохраны. Всего в тушении было задействовано почти четыре тысячи человек, 474 единицы техники и более 30 воздушных судов.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в пяти регионах. Особый противопожарный режим — в 59 субъектах. Специалисты проводят работы по тушению в общей сложности 190 лесных пожаров в 11 регионах РФ.

Ранее сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) 33 населенных пункта оказались окутаны дымом от лесных пожаров. На территории региона зафиксировано 84 природных пожара.

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      Анастасия Алимпиева
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