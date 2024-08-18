Глава СКР поручил разобраться в деле вышвырнувшего мать с ребенком таксиста

Бастрыкин потребовал доклад по делу таксиста, вышвырнувшего женщину из машины

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах драки мигранта-таксиста с матерью и ребенком, которых тот вышвырнул из машины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В медиапространстве сообщалось, что в городе Екатеринбурге приезжий из Средней Азии таксист совершил противоправные действия в отношении местной жительницы», — говорится в сообщении. По факту произошедшего проводится проверка.

Отчитаться о расследовании поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К. В.

Инцидент произошел 29 июля. Выяснилось, что такси для горожанки с ребенком вызывала подруга. Когда женщина вышла во двор, машины не было, однако в приложении включилось ожидание. Увидев это, россиянка сделала замечание водителю. Тот, не вдаваясь в детали, стал кричать и оскорблять женщину. Он утверждал, что всему виной сбой в навигаторе. После конфликта женщина обратилась в травмпункт.