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12:31, 29 июля 2024Россия

Таксист обвинил россиянку в порче настроения и выбросил ее из авто

E1.ru: в Екатеринбурге таксист обвинил клиентку в порче настроения и выбросил ее

Кадр: E1.RU

В Екатеринбурге таксист обвинил клиентку в порче настроения и выбросил ее из автомобиля на асфальт. О конфликте стало известно порталу Е1.

Россиянка пояснила, что водитель обругал ее матом и потребовал покинуть салон. Когда женщина отказалась, сотрудник подбежал к задней двери и вышвырнул ее из машины на землю.

Позже выяснилось, что такси для горожанки с ребенком вызывала подруга. Когда женщина вышла во двор, машины не было, но в приложении заранее был запущен счетчик. Увидев это, россиянка поинтересовалась у водителя, что происходит. Тот, не вдавшись в детали, стал кричать и оскорблять женщину. Он утверждал, что всему виной сбой в навигаторе.

После конфликта женщина обратилась в травмпункт.

Ранее сообщалось, что жительницы города Зеленогорск в Красноярском крае пожаловались на таксиста, который якобы приставал к их детям во время поездок.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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