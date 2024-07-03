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12:30, 3 июля 2024Россия

Россиянки пожаловались на пристающего к их детям водителя такси

Ngs24.ru: жительницы Зеленогорска пожаловались на пристающего к детям таксиста

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жительницы города Зеленогорск в Красноярском крае пожаловались на таксиста, который якобы приставал к их детям во время поездок. Об этом стало известно региональному порталу Ngs24.ru.

По словам одной из россиянок, водитель пытался залезть к ее годовалой дочери в подгузник, попутно стягивая лосины. «Отсутствовала 7-10 секунд, на расстоянии двух-трех метров от заднего сиденья. Подойдя к двери машины, я увидела, как это животное лезет к моей годовалой дочери», — поделилась женщина.

Она бросилась с кулаками на мужчину, на громкие звуки сбежались прохожие. Оценив ситуацию, молодые люди пытались остановить водителя, но тот успел закрыть дверь и скрылся.

Другая мать вспомнила, что этот же таксист настойчиво предлагал сам пристегнуть ее детей, совершив при этом непристойные действия.

Красноярские следователи уже установили личность водителя и начали его допрашивать.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пассажир напал на таксиста и распылил ему в глаза перцовый баллончик из-за спора о музыке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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