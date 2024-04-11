Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 11 апреля 2024Россия

На Урале пассажир напал на таксиста и распылил перцовый баллончик из-за музыки

E1.ru: в Екатеринбурге пассажир напал на таксиста и распылил перцовый баллончик

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Екатеринбурге пассажир напал на таксиста и распылил ему в глаза перцовый баллончик из-за спора о музыке. Об этом стало известно уральскому порталу E1.ru.

Пострадавший пояснил, что вышел подработать и получил заявку: от улицы Малышева, 214Б до Папанина, 9. Поездка началась с того, что пассажиры пожелали включить свою музыку. Водитель вежливо попросил этого не делать и не отвлекать его в пути. Тогда клиенты потребовали остановиться.

Один из молодых людей предложил водителю выйти на улицу и пообщаться. Уралец ответил, что он на работе и не намерен этого делать. После этого оппонент громко включил музыку. Таксист остановил машину и попросил всю компанию выйти. Покидая салон, молодой человек в последний момент распылил перцовый баллончик в лицо водителя.

«В больнице мне диагностировали химический ожог обоих глаз (первой степени), также остались большие покраснения на голове, шее и плечах», — поделился екатеринбуржец. Он уже написал заявление в полицию по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка и распылил им в лица газовый баллон.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Российские военные нанесли удар по обстрелявшим ЗАЭС подразделениям ВСУ

      Шахматный турнир в Екатеринбурге попадет в Книгу рекордов из-за одного свойства

      Названы преимущества помощника российского «Ланцета»

      Стало известно о росте числа отказов в платежах от банков дружественных стран

      Краснокнижный леопард решил освоить новые территории России

      Артемий Лебедев назвал проблему России

      В Москве началась церемония прощания с участником шоу «Голос» Кунгуровым

      Москвичам назвали районы с самым заметным разрывом цен на новое и готовое жилье

      Стрелявший в подмосковных полицейских прилетел на вертолете и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше