На Урале пассажир напал на таксиста и распылил перцовый баллончик из-за музыки

E1.ru: в Екатеринбурге пассажир напал на таксиста и распылил перцовый баллончик

В Екатеринбурге пассажир напал на таксиста и распылил ему в глаза перцовый баллончик из-за спора о музыке. Об этом стало известно уральскому порталу E1.ru.

Пострадавший пояснил, что вышел подработать и получил заявку: от улицы Малышева, 214Б до Папанина, 9. Поездка началась с того, что пассажиры пожелали включить свою музыку. Водитель вежливо попросил этого не делать и не отвлекать его в пути. Тогда клиенты потребовали остановиться.

Один из молодых людей предложил водителю выйти на улицу и пообщаться. Уралец ответил, что он на работе и не намерен этого делать. После этого оппонент громко включил музыку. Таксист остановил машину и попросил всю компанию выйти. Покидая салон, молодой человек в последний момент распылил перцовый баллончик в лицо водителя.

«В больнице мне диагностировали химический ожог обоих глаз (первой степени), также остались большие покраснения на голове, шее и плечах», — поделился екатеринбуржец. Он уже написал заявление в полицию по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка и распылил им в лица газовый баллон.